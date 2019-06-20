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19:17 20 يونيو/ حزيران 2019
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    قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي

    الحرس الثوري: إسقاط الطائرة الأمريكية رسالة حازمة... حدودنا خط أحمر

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    العالم
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    أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة "يحمل رسالة واضحة وحازمة وهي أن مدافعي حدود إيران سيكون لديهم ردود حازمة وقاطعة في مواجهة أي اعتداء على هذه البلاد".

    طائرة التجسس الأمريكية إم كيو 4 سي ترايتون
    © REUTERS / Handout
    9 معلومات عن طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران (فيديو وصور)
    نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن اللواء حسين سلامي قوله اليوم في كلمة خلال مراسم تكريم شهداء محافظة كردستان، حول إسقاط طائرة التجسس الأمريكية صباح اليوم الخميس في هرمزكان: "قام الدفاع الجوي لحرس الثورة فجر اليوم بشجاعة بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة كانت قد اخترقت حدود البلاد".

    وأشار اللواء سلامي إلى أن هذه "هي الطريقة التي تتصدى بها إيران للأعداء"، قائلاً، إن "إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة يحمل رسالة واضحة وحازمة وهي أن مدافعي حدود إيران الإسلامية سيكون لديهم ردود حازمة وقاطعة في مواجهة أي اعتداء على هذه البلاد".

    وأضاف، "حدودنا خط أحمر بالنسبة لنا وأي عدو يعتدي على هذه الحدود لن يعود، نعلن أننا لا ننوي الحرب مع أي بلد لكننا مستعدون بالكامل للحرب وحادث اليوم هو مؤشر واضح عن هذه الرسالة الدقيقة".

    أكد الجيش الأمريكي إسقاط طائرة مراقبة أمريكية بصاروخ أرض ــ جو إيراني فوق مضيق هرمز.

    وأقر الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من إسقاطه طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأميركية فوق مضيق هرمز.

    وقال النقيب بيل أوربان، من القيادة المركزية الأميركية، في بيان، يمكن للقيادة المركزية الأميركية الآن أن تؤكد أن طائرة المراقبة البحرية واسعة النطاق (آي إس آر) التابعة للبحرية الأميركية قد أسقطت بصاروخ إيراني أرض —جو فيما كانت تعمل بالأجواء الدولية فوق مضيق هرمز في يوم 19 حزيران/يونيو".

    ونقلت وكالة "فارس" بيان للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".

    وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة "كوه مبارك " التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد.

    وأشار البيان: "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص".

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    أخبار إيران, طائرة مسيرة, إسقاط طائرة, الحرس الثوري, العميد حسين سلامي, أمريكا, إيران
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