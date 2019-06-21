رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الولايات المتحدة يوم الخميس إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونغرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قالت بيلوسي وهي أكبر ديمقراطية في الكونغرس في بيان "من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد".

وأضافت "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا".

هذا وأسقطت إيران يوم الخميس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق إقليم جنوبي يطل على الخليج، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري بينما تسعى واشنطن لعزل طهران بسبب أنشطتها النووية والإقليمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".