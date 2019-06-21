المفوضية الأوروبية تهدد تركيا بتدابير "غير سهلة" بسبب أعمالها قبالة سواحل قبرص

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، إن الإجراءات التركية قبالة سواحل قبرص غير مقبولة، مضيفا أن المجلس الأوروبي ينتظر اتخاذ تدابير في المستقبل القريب وستكون "غير لينة".

بروكسل — سبوتنيك. وقال يونكر في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي: "نحن متضامنون بالكامل مع قبرص وما تفعله تركيا في المياه الإقليمية لقبرص غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف بأنه " طلب من المفوضية الأوروبية اقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها في أقرب وقت ممكن. وسوف نفعل ذلك. ولن تكون تدابير سهلة".

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قد طالب في وقت سابق الاتحاد الأوروبي، برسالة قوية إلى تركيا حول التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وتصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط مؤخرا، بعدما أصدرت قبرص تراخيص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها رغم معارضة أنقرة، التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة تحت حماية القوات البحرية التركية.

وكانت تركيا قد أصدرت إشعارا بحريا، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث سبتمبر/ أيول، وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحريا تقريبا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس، و83 ميلا بحريا من السواحل التركية وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.