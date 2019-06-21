صحيفة أمريكية: ترامب يوافق على هجمات على بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على هجمات على بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ.

وأضافت الصحيفة أن ترامب وافق في البداية على ضربات عسكرية ضد إيران لكنه تراجع عن التنفيذ، مشيرة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائما".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وقالت الإدارة إنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون تحذير بوقت كاف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".