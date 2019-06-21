استقبال مهيب للرئيس الصيني في كوريا الشمالية رافقه مباحثات ناجحة بين الجانبين

أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينغ توصلا إلى اتفاق بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في زمن مليء بقضايا دولية خطيرة ومعقدة.

ووصل الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق ليومين وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد مرور 14 عاما على آخر زيارة رسمية لرئيس صيني إلى بيونغ يانغ.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبين ابتسامات عريضة على وجهي الزعيمين في مطار بيونغ يانغ وبعدها تجول الرئيسان في شوارع العاصمة الكورية الشمالية.

#XiVisit Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le président #XiJinping avait eu à #Pyongyang des entretiens avec le dirigeant de la RPDC #KimJongUn. pic.twitter.com/rXywN7etFq — CGTN Français (@CGTNFrancais) June 21, 2019

ونقلت الوكالة الكورية تصريح الزعيم الكوري الذي قال إن زيارة الرئيس الصيني "حاسمة" لإظهار ثبات علاقة الصداقة بين بلديهما للعالم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا عن الرئيس الصيني قوله إن بكين وبيونجيانج مُتفقتان على أن التوصل لتسوية سياسية للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية هو "توجه لا بديل له" وأن هناك حاجة إلى الالتزام بمحادثات السلام.

وأشاد الرئيس الصيني بجهود بيونغ يانغ على صعيد نزع الأسلحة النووية، وقال إن العالم يأمل أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة من إجراء محادثات فيما بينهما وأن تكلل هذه المحادثات بالنجاح.