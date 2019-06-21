الخارجية الإيرانية أبلغت أمريكا أنها لا تريد حربا عبر السفير السويسري

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها لا تريد حربا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد حصول حادثة إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة " فارس " الإيرانية، بأن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تواصل مع السفير السويسري ماركوس لايتنر الذي يعد ممثلا للدول الغربية المناوئة لإيران.

وأشار عراقجي للسفير السويسري: "بوجود أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني، وأنه عثر على قطع منها في مياه إيران الإقليمية".

وأضاف عراقجي إلى أن "الخطوة الأمريكية هذه لم تكن الأولى، بل سبقتها حالات أخرى"، ودعى واشنطن إلى احترام المجال الجوي والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتزامها الكامل بالقرارات الدولية.

وأكد عراقجي أن إيران لا تدعو للحرب والاشتباك في منطقة الخليج، محذرا في المقابل القوات الأمريكية من أي "خطوة غير مدروسة".

ومن جانبه أعلن السفير السويسري إنه "سيقوم على الفور بإبلاغ الحكومة الأمريكية بهذه التفاصيل".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر يوم الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.