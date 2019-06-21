شركة "هواوي" الصينية تجد الحل عبر روسيا

وأضاف مامونوف: "نحن نعد بالفعل عرضا شاملا للجانب الصيني، بشكل عام، حول كيفية العمل مع "هواوي" وشركات التكنولوجيا الأخرى في روسيا. هناك مجموعة من الأسئلة حول التوطين ومجموعة من الأسئلة حول نقل التكنولوجيا والاستثمار في المعرفة، وترتيب عمل مراكز البحث والتطوير في روسيا، لذلك نحن الآن نجمعها معا".
وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي"، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأميركي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.
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