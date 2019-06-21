مسؤول: لا يمكن لأمريكا استبعاد تركيا من برنامج "إف-35" بشكل أحادي

وقال دمير للصحفيين: "لا يمكن لبلد بمفرده أن يقول إنه لا يريدك ثم يستبعدك من البرنامج"، بسحب ما نشرته "رويترز".
وتختلف واشنطن وأنقرة منذ شهور بسبب عزم تركيا شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وتقول الولايات المتحدة إن تلك الأنظمة لا تتلاءم مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي وقد تعرض مقاتلات إف-35 للخطر. وتساهم تركيا في بناء هذه المقاتلات وتخطط لشرائها.
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة وأثار هذا الاحتمال قلق المستثمرين وساهم في موجة بيع لليرة التركية هذا العام.
وقال دمير إن العقوبات قد يكون لها أثر قصير الأمد على صناعة الدفاع التركية.
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