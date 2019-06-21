قائد عسكري إيراني: إسقاط الطائرة الأميركية كان بسبب عدم امتثال واشنطن للقوانين الدولية

أكد نائب قائد الدفاع الجوي الإيراني، العميد قادر رحيم زادة، أنه تم إسقاط الطائرة الأميركية دون طيران بعد عدم امتثالها للقوانين الدولية وعبورها المجال الجوي لإيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن زادة الذي قال: "قمنا بتحذيرهم مرارا وتكرار وتسبب عدم امتثال الأميركيين للقوانين الدولية وخرقهم لهذه القوانين في إصابة الطائرة دون طيار وإسقاطها".

وأضاف زادة: "تم توثيق مسير وتحركات الطائرة الأميركية دون طيار بشكل كامل قبل إسقاطها، وتم توثيق تحليقها فوق المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية"،

وأشار زادة إلى أن سبب الحادثة جاء بسبب تجاوزات أميركا تجاه الآخرين وبسبب لامبالاتها لحقوق الدول الأخرى.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر يوم الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.