جنود أمريكيون يقتحمون مزاع خاصة في رومانيا ويفسدون المحاصيل (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اقتحام الجيش الأمريكي عن طريق الخطأ مزارع خاصة في رومانيا.

ويبين الفيديو الذي نشر على قناة "Agrointel" كيف يقتحم جنود من الجيش الأمريكي بمركباتهم المدرعة خلال مناورات الناتو عن طريق الخطأ مزارع خاصة في مدينة فيتستي الرومانية ويدمرون كل ما يعترض طريقهم.

وأكد أصحاب المزارع أن المركبات دمرت جزءا من محاصيل القمح وعباد الشمس والذرة فضلا عن انتشار الرعب بين أهالي المنطقة.

وتقدم صاحب الحقل بشكوى لقسم الشرطة، ولكن جاء الرد أن تدريبات الناتو تجري الآن، وأعطي للجنود "إحداثيات خاطئة".

وفي نيسان / أبريل 2018، اشتبك ثلاثة من ضباط الجيش البريطاني، الذين كانوا متمركزين في لاتفيا كجزء من فرقة تابعة لحلف الناتو مع عناصر من رجال الشرطة في العاصمة ريغا.