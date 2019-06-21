محلل سياسي: أوروبا تمتلك الكثير من الأوراق الاقتصادية للضغط على تركيا

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين، إن تركيا طرف في اتفاقات أوروبية اقتصادية عديدة يستفيد منه الاقتصاد التركي.

وأوضح أبو العنين لراديو "سبوتنيك" أن نحو 70% من النجاحات التي تحققت في الاقتصاد التركي في الفترة الماضية أتت بالأساس بسبب حجم الاستثمارات الخارجية التي جاءت من الاتحاد الأوروبي وبالتالي ستتخذ أوروبا الكثير من الإجراءات ووسائل الضغط على تركيا لإجبارها على "احترام سيادة دولة مثل قبرص وسيادة الأطراف غير الموقعة على مناطق التحديد البحري".

وأضاف أبو العينين أنه في الوقت الراهن وتصاعد النبرة القومية التركية يمكن توقع رد قوي من الجانب التركي على هذا التهديد.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن الرد التركي ربما يزيد من التصعيد في هذه الأزمة ولكن "هناك مصالح للأتراك يسعون للحفاظ عليها نظرا لوجود مشاكل اقتصادية كبيرة تواجه الليرة التركية كما توجد مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، يحرص الأتراك عليها".