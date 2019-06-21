الهند ترسل سفنها الحربية إلى مياه الخليج (صور)

أفادت وزارة الدفاع الهندية أن البحرية أرسلت سفينتين إلى خليج عمان لضمان سلامة السفن التي ترفع العلم الهندي لدى مرورها من المنطقة بعد أسبوع من تعرض ناقلتين للنفط لهجمات هناك.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينتين تشيناي وسوناينا "نشرتا في خليج عمان والخليج الفارسي للاضطلاع بعمليات أمنية بحرية"، مشيرة إلى أن قواتها البحرية تنفذ أيضا عمليات مراقبة جوية للمنطقة. بحسب "رويترز".

#IndianNavy executes 'Operation Sankalp' — Deploys INS Chennai & INS Sunayna in the Gulf of Oman, to re-assure Indian Flagged Vessels operating/ transiting through Persian Gulf & Gulf of Oman following the maritime security incidents in the region 1/n (rep images) pic.twitter.com/N1Kn8AXNey — SpokespersonNavy (@indiannavy) June 20, 2019

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، يوم الخميس 15 يونيو/ حزيران، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

INS Sunayna escorting a ULCC in the Gulf of Oman/Persian Gulf #OpSankalp pic.twitter.com/NZikMU91fR — SpokespersonNavy (@indiannavy) June 20, 2019

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 15 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.