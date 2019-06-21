تسجيل
18:16 21 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين

    من يسيطر عليه يسيطر على كل شيء... "الناتو" يفتح ساحة جديدة للحرب

    CC0 / U.S. Army photo by 1st Lt. Alexander Jansen/54th Engineer Battalion
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    صرح دبلوماسيون كبار، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستهدف جعل الفضاء ساحة للحرب هذا العام.

    فبحسب "رويترز"، يأتي ذلك لعدة أسباب من بينها أن يظهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحلف له أهمية وأنه يتخذ الاستعدادات للتهديدات الجديدة بعد أن وقع ترامب أمرا بإنشاء قوة فضائية أمريكية.

    وبصورة رسمية سيعترف القرار الذي يتجه الناتو لاتخاذه في قمة قادة الدول الأعضاء في الحلف في لندن يومي  3 و4 ديسمبر/ كانون الأول، بأن من الممكن خوض المعارك في الفضاء إلى جانب الأرض والجو والبحر والشبكات الإلكترونية.

    منظومة معدات مورمانسك بي إن للحرب الإلكترونية
    © Sputnik . Pavel lvov
    سلاح روسي للحرب الإلكترونية... تقويض عمل قوات الناتو في دقائق معدودة
    وقال دبلوماسي كبير في الحلف على إطلاع بالمناقشات حول الموضوع "هناك اتفاق على أننا يجب أن نجعل الفضاء ساحة (للحرب) وقمة لندن هي المكان الأفضل لجعله (قرارا) رسميا" منبها مع ذلك إلى أن العمل الخاص بالجوانب الفنية للمسألة ما زال جاريا.

    وينفي الدبلوماسيون أن الحلف سيكون في وضع حرب في الفضاء لكن يقولون إن إعلان الفضاء ساحة للحرب سيدشن مناقشة حول ما إذا كان يجب على الحلف في نهاية المطاف أن يتسلح بأسلحة الفضاء التي يمكنها أن تعطل صواريخ العدو ودفاعاته الجوية أو تدمر أقماره الصناعية.

    وقال الدبلوماسيون إن قرار إعلان الفضاء خطا دفاعيا جديدا يمكن أن يساعد في إقناع ترامب بأن الحلف بإمكانه أن يكون حليفا مفيدا في ردع صعود الصين كقوة عسكرية منافسة.

    وفي حين تملك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا 65 % من الأقمار الصناعية السابحة في الفضاء تخطط الصين لأبراج ضخمة للأقمار الصناعية التجارية يمكنها أن تتيح خدمات تتراوح بين الإنترنت عالي السرعة للطائرات وتتبع الصواريخ والقوات المسلحة على الأرض.

    وتطور الصين أسلحة يمكن أن تستخدمها في مدارات وصارت أول دولة تهبط على الجانب البعيد من القمر العام الماضي.

    وروسيا، قوة فضائية أيضا وواحدة من الدول القليلة التي بإمكانها إطلاق أقمار صناعية في مدارات.

    مقاتلة الجيل الخامس الروسية سو-57
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    روسيا تملك أكثر من 10 "مفاجآت" للرد على "أقوى" أسلحة الناتو
    وفي السياق ذاته، قال جامي شيا وهو مسؤول سابق في حلف شمال الأطلسي ويعمل حاليا محللا في مركز الأبحاث فريندز أوف يوروب (أصدقاء أوروبا) في بروكسل "يمكنك أن تخوض حربا حصرية في الفضاء، لكن من يسيطر على الفضاء يسيطر أيضا على ما يحدث على الأرض وعلى البحر وفي الجو".

    وأضاف "إذا كنت لا تسيطر على الفضاء فإنك لا تسيطر على الساحات الأخرى أيضا".

    ومن المتوقع أن يتفق وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على سياسة فضائية عريضة الأسبوع المقبل في اجتماع عادي في بروكسل، لكن لن يكون هناك قرار بعد بإعلان الفضاء ساحة عمليات دفاعية.

    وقال دبلوماسي ثان إن قرار إعلان الفضاء ساحة حرب سيكون قرارا خطيرا وستكون له تبعات حقيقية لكن من المرجح أن يكون "هدية لترامب".

    وكان ترامب قد استغل القمة السابقة للحلف التي عقدت في يوليو/ تموز في توجيه انتقادات شديدة للإنفاق الدفاعي لأعضاء الحلف الأوروبيين واتهم ألمانيا بأنها صارت أسيرة للطاقة الروسية، وفي فبراير/ شباط الماضي وقع خطة بدء تشكيل القوة الفضائية الأمريكية.

    وعلى الرغم من أن قمة لندن أمامها نحو 6 أشهر يخشى الحلفاء الأوروبيون أن يستخدمها ترامب في إثارة الشكوك من جديد في أهمية الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.

    انظر أيضا:

    مسؤول روسي: الناتو لم يحرك إصبعا واحدة لإعادة العلاقات مع روسيا
    بومبيو يناقش الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان مع قيادة الناتو
    المتحدث باسم الرئاسة التركية: قرار البنتاغون يضر بالعلاقات بين حليفين في الناتو
    أمين عام "الناتو" يرحب بقرار ترامب زيادة القوات الأميركية في بولندا
    المقاتلات الروسية تتدرب على تدمير سفن "الناتو" في بحر البلطيق
    البحرية الروسية تبدأ بمراقبة مناورات الناتو في البلطيق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, فضاء, حرب, الناتو, دونالد ترامب, أمريكا, أوروبا, الصين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثلة ناتاليا باردو في على السجادة الحمراء خلال مراسم اختتام الحفل الـ 30 للمهرجان المفتوح للسينما الروسية كينوتافر
    بوتين يلتقي بأمير قطر... دببة تسير في شوارع روسيا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
    الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك