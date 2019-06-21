حديث مع أحد الجنرالات... ترامب يكشف كواليس الدقائق الأخيرة التي حالت دون الهجوم على إيران

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كواليس الدقائق الأخيرة التي حالت دون توجيه ضربة عسكرية مفاجئة إلى إيران.

قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن لحظات أو ثوان فقط حالت دون توجيه هجوم عسكري إلى طهران.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن كواليس تلك الدقائق قائلا: "كانت الطائرات على وشك الإقلاع، وكنا على وشك أن تصبح الأمور خارج نطاق السيطرة، حيث لن يكون هناك مجال للتراجع عن الهجوم".

وتابع "كان الجميع منتظر الضوء الأخضر، وكنت على وشك أن أصدر قرارا بشن الهجوم".

واستطرد "لكني في اللحظة الأخيرة سألت أحد الجنرالات، أود أن أعرف حقيقة شيئا ما قبل أن تذهبوا، كم من الناس سيقتلون".

وأردف "أجابني قائلا: قرابة 150 شخصا سيقتلون".

ومضى "فكرت في الأمر لثانية واحدة، وقلت لنفسي: لقد أسقطوا طائرة من دون طيار، أو أي ما تريد تسميتها، وسنقتل في مقابلها 150 شخصا أو أكثر في أقل من نصف ساعة، ولم يعجبني الأمر، واعتقدت أنه سيكون ردا غير متناسب".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك التصريحات تأتي ضمن البرومو الخاص بالحلقة، التي ستذاع كاملة يوم الأحد في برنامج "مقابلة الصحافة".

JUST IN: President Trump tells @chucktodd that he hadn’t given final approval to strikes against Iran and that no planes were in the air: “Nothing was green lighted until the very end because things change." https://t.co/kDD6qbO5Ma — NBC News (@NBCNews) June 21, 2019

وكان ترامب قد قال في تغريدات على "تويتر" اليوم الجمعة "أسقطوا [إيران] طائرة دون طيار تحلّق في المياه الدولية. كنا جاهزين للرد الليلة الماضية بغارات على 3 مواقع إيرانية مختلفة، وعندما سألت، كم شخصا سوف يموت، أجاب أحد الجنرالات 150 شخصا".

وكان مسؤولون إيرانيون، قد أعلنوا أن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتحذير من هجوم وشيك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين القول إن طهران تلقت الرسالة عبر سلطنة عمان الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وتابعت "إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه".

كما ذكرت الوكالة أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، التي أُعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".