ترامب: مستعد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس.

ووفقا لشبكة "NBC" الأمريكية، أضاف الرئيس الأمريكي أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران.

وأكد ترامب على أنه "ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران".

يتبع…