رئيس وزراء الهند يشارك 40 ألف شخص في "اليوغا" (فيديو)

قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمشاركة 40 ألف شخص، اليوم الجمعة، بممارسة رياضة اليوغا لمدة ساعة احتفالا باليوم العالمي لهذه الرياضة.

ودعا مودي خلال مراسم الاحتفال "السماح لشعارنا أن تكون اليوغا من أجل السلام والوئام والتقدم"؛ وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".

ويصادف يوم الحادي والعشرين من حزيران/ يونيو اليوم العالمي لليوغا، حيث تكتظ الساحات العامة في العديد من دول العالم، من نصب واشنطن التذكاري إلى برج كرين الصيني الأصفر، بالناس الذين يمارسون رياضة اليوغا.

الجدير بالذكر أن مودي استطاع في عامه الأول في السلطة عام 2014 في الضغط على الأمم المتحدة لتحديد يوم 21 حزيران/ يونيو يوما عالميا لليوغا، وذلك بموجب القرار 131/69.