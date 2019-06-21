بسبب صورة... ترامب يهدد صحفيا بالسجن

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فريقا صحفيا من مجلة "تايم"، لكن حدثت مفاجأة لم يتوقعها الصحفيون.

ففي المكتب البيضاوي الاثنين الماضي، صدم الصحفيون بسبب خطاب يخص كيم جونغ أون، حسب "سي إن إن".

عرض ترامب على الصحفيين الأربعة خطابا كتبه الزعيم الكوري الشمالي، وقال إنه سلم إليه أمس-وقت المقابلة- باليد، وطالب ترامب الصحفيين بأن يوقفوا التسجيل.

وحاول أحد الصحفيين من مجلة "تايم" الحصول على صورة من الخطاب، لكن حين عادت المقابلة للبدء من جديد، منعت سارة ساندرز الصحفية من "تايم" من أخذ صورة للخطاب.

ونشرت "سي إن إن" نصا من المقابلة، يهدد فيه ترامب صحفي "تايم" بالذهاب إلى السجن إذا ما استخدم الصورة التي التقطها لخطاب كيم جونغ أون.

ما جعل الصحفي يرد عليه: هل تهددني بالسجن سيادة الرئيس؟

من جانبها قالت "تايم" إنها لن تنشر الصورة التي تم التقاطها لأن الرئيس طالب بإيقاف التسجيل وقتها، وحسب المتحدث الرسمي "تايم تحترم هذا الأمر، ومحتوى الخطاب الذي تم تصويره يعتبر أيضا خارج التسجيل".