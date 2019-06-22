البيت الأبيض: ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع، وجاء ذلك وفقا بيان للبيت الأبيض.

واشنطن — سبوتنيك. وتولى إسبر منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، يوم الاثنين الماضي، بعد استقالة باتريك شاناهان بعد تقارير إعلامية عن عنف منزلي في عائلته.

وكان ترامب قد قال، في تغريدة على "تويتر": "قرر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذي قام بعمل رائع، عدم المضي قدما في عمله حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".

وأضاف "أشكر باتريك على خدمته المتميزة وسأعين وزير الدفاع، مارك إسبر، ليكون وزير الدفاع بالنيابة الجديد. أنا أعرف مارك، وليس لدي أدنى شك أنه سوف يقوم بعمل رائع".

شغل إسبر سابقًا منصب وزير القوات البرية في البنتاغون. وقبل ذلك ، كان نائبًا لرئيس مؤسسة الدفاع "رايثيون" ، وكان موظفا في مجلس الشيوخ، وترأس مركز "Heritage Foundation".