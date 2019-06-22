البيت الأبيض: ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع

واشنطن — سبوتنيك. وتولى إسبر منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، يوم الاثنين الماضي، بعد استقالة باتريك شاناهان بعد تقارير إعلامية عن عنف منزلي في عائلته.
وأضاف "أشكر باتريك على خدمته المتميزة وسأعين وزير الدفاع، مارك إسبر، ليكون وزير الدفاع بالنيابة الجديد. أنا أعرف مارك، وليس لدي أدنى شك أنه سوف يقوم بعمل رائع".
شغل إسبر سابقًا منصب وزير القوات البرية في البنتاغون. وقبل ذلك ، كان نائبًا لرئيس مؤسسة الدفاع "رايثيون" ، وكان موظفا في مجلس الشيوخ، وترأس مركز "Heritage Foundation".
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