اليابان تأمل بإحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا

أعرب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم السبت عن أمله بإحراز تقدم في المفاوضات التي سيجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة "العشرين الكبار" والتي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 حزيران / يونيو.

ونقلت قناة يوميوري التلفزيونية التابعة لوكالة كيودو عن آبي قوله: "هذا ليس بالأمر السهل، لكنني أود تحقيق تقدم".

فضلا عن ذلك قال، آبي، فيما يتعلق بالمخاوف الموجودة لدى روسيا بشأن الجوانب المختلفة للتحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة إن: "المفاوضات مع روسيا أجريت منذ البداية، على خلفية التحالف الموجود بين اليابان والولايات المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: "أريد إيجاد حلول لهذه المشكلات".