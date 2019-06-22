الشرطة اللندنية أمام بيت مسؤول بريطاني نتيجة خلافات منزلية

أعلنت مصادر إعلامية بريطانية أن الشرطة البريطانية توجهت إلى منزل المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون بعد شكوى تلقتها من جيرانه بسبب الصراخ الصادر من منزل جونسون.

وكشفت صحيفة " الغارديان " البريطانية أن شرطة لندن توجهت الى منزل المرشح لرئاسة الحكومة​ البريطانية ​بوريس جونسون​، بعدما تلقت اتصالا هاتفيا من جيرانه وأشارت عن خلاف زوجي صاخب في بيت جونسون.

وفي بيان الشرطة الذي أصدرته أكدت أن الجيران سمعوا مشاجرة مع صراخ وإغلاق أبواب بقوة في منزل جونسون وسمع صوت صديقته سيموندز وهي تصرخ وتقول له ارحل واخرج من شقتي".

وأضافت الشرطة أن المتصل كان قلقا على أمن جارة له مشيرا إلى أن الشرطة توجهت إلى المكان وتحدثت إلى كل سكان الشقة وهم جميعا بخير.