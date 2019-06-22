رئيسة جورجيا لا تسيطر على الوضع

وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف عبر موقع "تويتر" تعقيبا على تصريحات السيدة زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا التي اتهمت روسيا بتنظيم مظاهرات احتجاجية في جورجيا إن ما تشهده جورجيا أفعال المتطرفين.

Выступления в Грузии — дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 21, 2019

​ويرى السيناتور الروسي أن السيدة زورابيشفيلي لا تقدر على أداء واجبات رئيس الجمهورية ما دامت تتهم جهة خارجية هي روسيا في هذه الحالة، بتدبير ما يفعله مواطنوها، مؤكدا أن روسيا لا ناقة لها في أحداث جورجيا ولا جمل.

وشهدت جورجيا أعمال الشغب في يوم الخميس الماضي بعد انطلاق فعاليات اجتماع الجمعية البرلمانية المشتركة للدول التي تعتنق الدين المسيحي الأرثوذكسي ويرأسها في المرحلة الراهنة الروسي سيرغي غافريلوف.