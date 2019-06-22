ترامب رئيس الولايات المتحدة "للأبد"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة في صفحته على تويتر مقطع فيديو، يثير احتمال بقائه في رئاسة الولايات المتحدة "للأبد".

ويظهر الفيديو غلافا لمجلة "تايم"، التي تقدم تقريراً عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين، ويبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها "ترامب 2028" ثم "ترامب 2032" وصولا إلى "ترامب 2048".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019 г.

وحينما تتركز الصورة على ترامب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس وعلى وجهه نظرة شخص غارق بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة "ترامب إلى الأبد".

في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي قرار الترشح لولاية ثانية وأطلق حملته لانتخابات عام 2020.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر من العام المقبل.