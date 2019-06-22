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    حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية أبراهام لنكولن في بحر العرب في 19 مايو/ أيار 2019

    أول رد رسمي من أمريكا وإيران على تقارير رسالة "الهجوم الوشيك"

    © REUTERS / U.S. Navy
    العالم
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    ردت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على التقارير التي زعمت أن الرئيس دونالد ترامب أرسل رسالة تحذير إلى إيران عن طريق سلطنة عمان.

    ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، صحة التقارير مشيرة إلى أنها ضمن "البروباغاندا الإيرانية".

    وقالت أورتيغاس، في تغريدة على "تويتر"، إن "التقارير التي تحدثت عن إرسال رسالة إلى إيران عبر عمان خاطئة تماما وهي إيرانية بامتياز، فهي جزء من البروباغندا الإيرانية".

    ​وتابعت المتحدثة "إيران يجب أن ترد دبلوماسيا على الدبلوماسية الأمريكية".

    من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن مصدرا مطلعا قال إن الخبر الذي نشرته "رويترز" حول إرسال رسالة ومضمون تلك الرسالة كذب تماما.

    وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين إيرانيين، أمس الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر عمان، للتحذير من هجوم وشيك.

    ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

    وتابعت: "إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه".

    كما ذكرت الوكالة أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.

    وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

    وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

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