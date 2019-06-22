مقتل ثلاثة أشخاص في حريق مبنى بوسط باريس

أفادت هيئة إدارة الإطفاء في ​باريس​ عن حريق شب في مبنى في وسط العاصمة الفرنسية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرات الأخرين بجروح مختلفة.

وأكد متحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس عن إصابة 27 شخصا بجروح طفيفة بالإضافة إلى تسمم من الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق ويضم مقهى وحماما ومساكن.

According to a spokesman of #France 🇫🇷 fire department, 3 died & 27 people, including a fighter, have been injured as a result of a fire that occurred on Saturday at around 5 am in central #Parishttps://t.co/z2nZgUNDxb — Saad (@SaadAbedine) June 22, 2019

وشهدت باريس في الفترة الأخيرة أحداث مماثلة من حرائق وانفجارات لقارورات الغاز والتي أسفرت عن قتلى وجرحى.