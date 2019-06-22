الجيش الإيراني: رصاصة واحدة ضدنا تعني حرق مصالح واشنطن وحلفائها

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن شكارجي قوله، اليوم السبت، "إطلاق طلقة واحدة باتجاه إيران سوف يؤدي إلى إحراق مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة".

Firing a single bullet at #Iran will put interests of #US and its allies on fire: #IRGC General Abolfazl Shekarchi pic.twitter.com/vKR1le2942 — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 22, 2019

​وتابع "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود وسوف يحرق المنطقة برمتها وأيضا أمريكا ومصالحها وحلفائها سوف يحترقون في هذه النار".

وأضاف شكارجي "ما يطرح اليوم من تهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو لخداع الرأي العام… هدف العدو هو نزع سلاح إيران".

كما شدد على أن "التهديد مقابل التهديد، وهذا الأمر يعني أننا سوف نرد الطلقة التي تضرب علينا بعشرة وسوف يدفعون ثمن باهظ نتيجة ذلك".

وأضاف "الجمهورية الإسلامية لم تشن أي حرب ولن تشن حربا على أحد في المستقبل، ولكن إذا ارتكب العدو أدنى خطأ فسوف يواجه أكبر رد فعل ثوري من قبلنا، وخاصة في الأجزاء الوسطى والغربية من آسيا، ولن يكون قادرا على الصمود والبقاء".