عقب اجتماع دولي... ظريف يعلن عن خطوات بلاده القادمة بشأن الاتفاق النووي

أکد وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، علی أن المرحلة الثانیة من إجراءات بلاده بشأن الاتفاق النووي ستبدأ، في السابع من یولیو/تموز المقبل.

وقال ظریف عقب اجتماع لجنة التخطیط الاستراتیجي المشترکة بین إيران وترکیا، إنه ونظرا لانتهاء المهلة المحددة، تم إبلاغ قادة الدول الأعضاء في الإتفاق النووي بالخطوة التالیة التي تخطوها إيران حول الإتفاق النووي. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن تلك الخطوة تأتي عبر رسالة بعث بها الرئیس حسن روحاني، کما تم توجیه رسالته تلك للسیدة فدیریکا موغیریني، مسؤولة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المرحلة الأولى لهذه الإجراءات بدأت، في الثامن من مایو/أیار، وستبدأ المرحلة الثانیة، اعتبارا من السابع من یولیو/تموز المقبل.

وأعلنت إيران، في 15 مايو/أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.