إيران تؤكد أن مجالها الجوي في الخليج وداخل البلاد آمن

أكدت إيران أن مجالها الجوي في منطقة الخليج وداخل البلاد آمن، مشددة على أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي.

طهران — سبوتنيك . ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس منظمة الطيران علي عابد زادة قوله، اليوم السبت "حركة مرور الطائرات في سماء إيران لم تتراجع وتسير بشكل طبيعي".

وأضاف زادة "المجال الجوي الإيراني آمن في منطقة الخليج وداخل البلاد"، موضحا "جميع الشركات الأجنبية تواصل رحلاتها في المجال الجوي الإيراني بشكل اعتيادي".

وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، يوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

يشار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.