صحيفة: إيران تزرع شبكة خلايا في أفريقيا بهدف ضرب مصالح أمريكية

وكشفت صحيفة " ديلي تلغراف " البريطانية نقلا عن مصادر أمنية أن ​إيران​ تزرع شبكة من الخلايا في ​أفريقيا​ بهدف ضرب مصالح أمريكية وغربية ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ​واشنطن​ عليها.

وأضافت الصحيفة أن الشبكة تأسست بأوامر من قائد ​فيلق القدس​ الجنرال ​قاسم سليماني​، جناح النخبة في الحرس الثوي الإيراني، والمكلف بالعمليات في الخارج. ومهمة الشبكة هي ضرب المصالح الأمريكية والغربية الأخرى عبر القارة، من بينها استهداف السفارات والمسؤولين. وخلايا هذه الشبكة بدأت نشاطها في عدد من الدول، من بينها ​السودان​ وتشاد، وغانا والنيجر، و​غامبيا​ وجمهورية ​أفريقيا الوسطى​".

وأشارت الصحيفة، بحسب المصادر نفسها، إلى أن العملية تديرها الوحدة 400 وهي وحدة متخصصة في فيلق القدس وتضم حوالي 300 شخص تم تدريبهم في مراكز تدريب في سوريا والعراق.