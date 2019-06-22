أخطر سفينة حربية روسية على عتبة أمريكا

ولفتت "ميلتري ووتش" إلى أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" التي هي السفينة الحربية الروسية الأكثر تطورا، دخلت بحر الكاريبي متوجهة إلى كوبا.

ورأت الصحيفة لزامًا عليها أن تقرع ناقوس الخطر لأن روسيا أرسلت أخطر سفنها الحربية إلى "عتبة أمريكا"، منوهة إلى أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" تحتوي على "أنظمة الصواريخ الحديثة المتنوعة" متوزعة على 72 منصة إطلاق عمودية.

جدير بالذكر أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" ستصبح قبل نهاية العام أول مَن يجرب صاروخًا روسيًا جديدًا سريعًا جدا يطلق عليه اسم "تسيركون".