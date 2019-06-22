إيران ترد على ترامب بشأن إلغاء ضربة عسكرية في اللحظة الأخيرة

أكد برويز إسماعيلي، مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية، أن زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ألغى أمر الهجوم على إيران في اللحظة الأخيرة بسبب معرفته بعدد القتلى لو حدث الهجوم، ادعاء غير صحيح.

وقال إسماعيلي، في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى لو كان هناك إجماع في اجتماع البيت الأبيض على شن عملية عسكرية ضد إيران، فبطبيعة الحال تم بحث نتائجها، وأن ادعاء ترامب بأنه تم إلغاء الهجوم في اللحظة الأخيرة بسبب عدد القتلى، لا صحة له، ويبدو أنه تم إبلاغه بمعارضة الحلفاء الإقليميين ووجود توثيق قوي لرحلة الطائرة المسيرة الأمريكية في سماء إيران"، وذلك حسب وكالة أنباء " فارس " الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخص.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: "ستعرفون قريبا".