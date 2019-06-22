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    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا 16 مايو/ أيار 2019

    ميركل تحث على التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    العالم
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    قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن على المجتمع الدولي أن يسعى للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى ضربة عسكرية ردا على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

    وأضافت ميركل، خلال تجمع سنوي للكنائس البروتستانتية، أن قضية إيران ستخضع للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ترامب يعلن سبب تراجعه عن قصف المنشآت الإيرانية
    وقالت "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي (بشأن إيران) وهذا ما نعمل عليه".

    وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

    وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

    وبحسب "رويترز"، قال الفريق جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) دون أن يتلقى أسئلة "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان معرضا المدنيين لخطر محتمل".

    وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها". وقال إنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.   

    في وقت سابق، أعلن ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

    قال ترامب، في تغريدات على "تويتر" أمس الجمعة، "أسقطوا طائرة دون طيار تحلق في المياه الدولية. كنا جاهزين للرد الليلة الماضية بغارات على 3 مواقع إيرانية مختلفة، وعندما سألت، كم شخصا سوف يموت، أجاب أحد الجنرالات 150 شخصا".

    وتابع "وقبل 10 دقائق من الغارة، أوقفتها، لأنها لا تتناسب مع إسقاط طائرة دون طيار. أنا لست في عجلة للرد".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أنجيلا ميركل, إيران
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