استعدادا لقمة دولية ولمواجهة التهديدات الإيرانية... جون بولتون يصل إسرائيل

وصل مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، ظهر اليوم، السبت، إلى إسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر"، ظهر اليوم السبت، أن بولتون وصل إلى إسرائيل، تمهيدا لمشاركته في القمة الثلاثية التي سيستضيفها مئير بن شابات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بعد غد الاثنين في مدينة القدس.

היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, ג'ון בולטון, נחת בישראל לקראת פגישתו עם נתניהו https://t.co/23HpmHAA0A — Rotter Net (@RotterNet) June 22, 2019

وأوضح شمعون آران، الإعلامي الإسرائيلي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بولتون سيلتقي ابن شابات ونظيره الروسي، نيكولاي بتروشيف، في قمة ثلاثية لمناقشة ما أسموه بـ"التهديدات الإيرانية".

היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ג'ון בולטון @AmbJohnBolton נחת בישראל לקראת הפסגה המשולשת שאותה ייארח מחרתיים בירושלים

היועץ לביטחון לאומי, מאיר בן שבת

עם 2 עמיתיו מוושינגטון ומוסקבה בולטון וניקולאי פטרושב @israel_mid_ru



לקראת הפסגה יפגש רה"מ נתניהו מחר עם בולטון בלשכתו בירושלים. pic.twitter.com/DTckkGvCyF — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 22, 2019

وأوضح آران، المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، أن بولتون سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.