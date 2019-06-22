الإعدام لموظف سابق بوزارة الدفاع الإيرانية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الأميركية

قالت وسائل إعلام إيرانية إنه صدر حكم بالإعدام لموظف سابق بوزارة الدفاع، وحكم بالسجن 15 سنة على زوجته بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية.