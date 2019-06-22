هولندا... زفاف ليوم واحد لمشاهدة معالم المدينة

أطلق مكتب السياحة في العاصمة الهولندية مبادرة فريدة من نوعها حيث يمكن لأي زائر لأمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، في ارتباط لا يدوم طويلا.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية فإن مكتب السياحة يريد من هذه المبادرة غير المسبوقة تحسين العلاقة بين المدينة والسياح.

وتضمنت شروط الزواج السياحي في هولندا عدم إقامة علاقة بين الرجال والنساء، حيث لن يدوم الزواج طويلا.

وتشمل شروط الزواج السياحي في هولندا أيضًا أن يتضمن التجول السياحي فقط، فهذه الميزة منه أن يجد السائح شخص يمكنه من زيارة المعالم السياحية في المدينة.

وأكدت الصحيفة أن مراسم الزفاف تقام في طقوس تستمر نحو نصف ساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعًا رمزيًا فقط.

وفتحت هيئة السياحة في امستردام الباب أمام السياح للزواج السياحي أو الرمزي، من السكان المحليين، حتى يتجولوا معًا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرًا في العادة، وستقام أول زيجة الأسبوع المقبل.

وعقد في 5 حزيران/ يونيو الجاري أول حفل زفاف جماعي بين عدد من السياح والسكان المحليين فى أمستردام بكنيسة بوستهورن.

وكشفت الصحفية، ديبورا نيكولاس لى، تجربتها مع الزواج الوهمي القصير قائلة: "شاركت فى حملة تزوج من أمستردام وارتديت ثوب زفاف عتيق بذيل طويل، وعريسي المبتسم دائما جوليان دو بيرون (30 عاما) ارتدى قبعة طويلة، أشعر بالتوتر قليلا، لأننا التقينا منذ قليل فقط، لكنني مرتاحة فهو في النهاية حفل زفاف وهمي".

ومن جانبها وصفت إحدى مؤلفات دليل السائح إيلينا سيمونز، بأن التدفق البشري من جميع أنحاء العالم فرصة رائعة، وقالت: "دعونا نفعل شيئا بكل هذه الطاقة وكل هذا التنوع، شيء جيد للبشرية وممتع فى الوقت نفسه.. إنه ملىء بالأفكار التي تجمع السياح والسكان المحليين معا وتشجع الزوار على استكشاف الأجزاء الأقل شهرة فى المدينة، وهو ما يمكن اعتباره أحد حلول مشكلة التكدس السياحي المتزايدة بوسط المدينة".

وبحسب الصحيفة يستمر "زواج السياح" ابتداء من شهر حزيران/ يونيو وإلى نهاية كانون الثاني/ يناير، والذي يمكن للزائرين المزايدة بمبلغ يبدأ من 100 يورو، على عروس أو عريس مختلفين يتم قيد أسمائهم كل شهر، الأمر الذي سوف يتيح لهم الاطلاع على جانب جديد من الحياة فى أمستردام خلال شهر عسل لمدة يوم واحد.

وتستقبل العاصمة الهولندية 19 مليون سائح سنويا في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 29 مليونا خلال العقد المقبل.

ففي العام الماضي، قصد نحو 21 مليون زائر مدينة أمستردام، وأدت محاولات التعامل مع هذا العدد إلى ظهور حملات تحث على الاستمتاع بالمدينة واحترامها أيضا، مثل حملة "Enjoy and Respect"، التى تم إطلاقها في حزيران / يونيو 2018، والتي فرضت غرامات كبيرة على أفعال مثل الإزعاج، ورمي النفايات، والتبول في الأماكن العامة.