قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران اتخذت "قرارا حكيما جدا" بعدم إسقاط طائرة أمريكية كانت تقل 38 شخصا.

ونقلت "الأناضول" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي إن إيران اتخذت "قرارا حكيما جدا" بعدم إسقاط طائرة أمريكية كانت تقل 38 شخصا.

#عاجل | #ترامب: #إيران اتخذت قرارا "حكيما جدا" بعدم إسقاط طائرة أمريكية كانت تقل 38 شخصا (مؤتمر صحفي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 22, 2019

​وبحسب الوكالة، فإن ترامب ذكر أنه من الممكن التفاوض "سريعا" لعقد اتفاق نووي جديد مع إيران.

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد في وقت سابق من اليوم السبت، بفرض عقوبات إضافية على إيران.

وقال ترامب، إن "العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي"، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "مستشار الأمن القومي جون بولتون من الصقور بالتأكيد لكنه يستمع للجميع فيما يتعلق بإيران".

وكشف ترامب، أنه "سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران".

وأكد أن "العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحا على الطاولة".

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن "الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران".

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر" أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي.