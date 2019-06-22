خليل زاد يعلن موعد بدء جولة المفاوضات المقبلة مع طالبان

أعلن المبعوث الأمريكي للمصالحة بين الأطراف الأفغانية، زلماي خليل زاد، مساء اليوم السبت، بدء الجولة المقبلة للمحادثات بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان الأفغانية يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

كابول — سبوتنيك. وغرد خليل زاد عبر حسابه على "تويتر"، "سنبدأ الجولة التالية من المحادثات يوم 29 حزيران/يونيو".

وتابع المبعوث الأمريكي أنه "بناءً على زياراتي الأخيرة إلى أفغانستان وقطر، أعتقد أن جميع الأطراف تريد تقدمًا سريعًا بعملية السلام الأفغانية".

وكان الجيش الأفغاني أفاد منذ 3 أيام بأن عشرات من مسلحي "طالبان"، بينهم 16 قياديا، لقوا مصرعهم في حصيلة غير نهائية لعمليات القوات النظامية مدعومة بطائرات الناتو (حلف شمال الأطلسي) ضد المتمردين في ولاية بادغيس شمال غربي البلاد.

وأشار "الفيلق 209 شاهين" في الجيش الأفغاني، ببيان يوم الأربعاء الماضي، إلى أن "التقارير الاستخبارية الابتدائية تتحدث عن مقتل 70 إرهابيا من طالبان".

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.