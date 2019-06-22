علماء الآثار يكتشفون أسلحة عمرها 9 آلاف سنة

اكتشف باحثون من المعهد الفيتنامي للآثار في شمال البلاد، أكثر من 100 قطعة أثرية قديمة في الجبال.

ووفقا لموقع "makala"، فإن العلماء عثروا داخل كهف بونج على حوالي 100 قطعة من الحجر والعظام التي كانوا يستخدموها للصيد، وهذا دليل على وجود أشخاص كانوا يعيشون هناك.

كما تم العثور على ألواح يعتقد أنها لقبور ولكن كانت خالية، حيث لم يتم العثور على بقايا للعظام تحتها.

وأكد العلماء أن أغلب الأشياء التي تم العثور عليها كانت مصنوعة من الحجارة المستخرجة من الجداول والأنهار.

ووفقا للقائم على البعثة، العالم ترين نانغ تشونغ، فمن المرجح أن المستحاثات التي تم العثور عليها تنتمي إلى حضارة هوا بينه.

ولقيت بعض الحجارة، التي تمت معالجتها لتصبح مستطيلة، انتباه خاص من قبل العلماء، كونهم لم يستطيعوا إلى الآن تحديد عملها والغرض منها، حيث كانت تمتلك ثلاثة ثقوب على مسافة أربعة سنتيمترات من بعضها البعض.