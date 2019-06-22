الجيش الإيراني يهدد أمريكا وحلفائها برد عنيف في المنطقة

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أبوالفضل شكارجي، من أن أبسط خطأ للعدو سيترتب عليه رد فعل عنيف من قبل الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد شكارجي: إن طهران لم ولن تكن البادئة أبدا في أي حرب، إلا أن أبسط خطأ للعدو سيترتب عليه رد فعل عنيف وثوري لإيران في المنطقة الوسطى وغرب آسيا، مؤكدا أن العدو لن يستطيع أن ينجو بنفسه من هذه المعركة.

وأضاف: أن "أي خطأ عسكري للعدو، لاسيما أمريكا وحلفاءها في المنطقة ستكون كإطلاق رصاصة صوب مستودع للبارود، بحيث ستشتعل المنطقة وستحترق أمريكا ومصالحها فيها".

وفيما يتعلق بموضوع التفاوض مع واشنطن، قال العميد شكارجي: إن ما تواجهه إيران اليوم من تهديد حقيقي وخداع للرأي العام هو طرح موضوع التفاوض مع أمريكا المتغطرسة والمنتهكة لجميع القوانين الدولية.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تولي اهتمام إلا لمصالحها فقط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافة على إيران، مشيرا إلى أن طهران لن تستطيع أن تحصل على أسلحة نووية.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم السبت 22 يونيو / حزيران: "إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا: "في ظل الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه معهم الرئيس السابق باراك أوباما، كان الإيرانيون على طريقهم لامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة".

وتابع: "التأكيدات الحالية غير مقبولة، سنفرض عقوبات إضافية واسعة على إيران، الاثنين المقبل، واتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تعطيل كل العقوبات على إيران".

وأضاف: "أتطلع لليوم، الذي تصبح فيه إيران أمة منتجة، وكلما اقترب حدوث ذلك كلما كان ذلك أفضل".

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم السبت، إن إيران اتخذت قرارا حكيما جدا بعدم إسقاط طائرة أمريكية كانت تقل 38 شخصا.

​وكان الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق من اليوم السبت، بفرض عقوبات إضافية على إيران.

وقال إن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي"، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "مستشار الأمن القومي جون بولتون من الصقور بالتأكيد لكنه يستمع للجميع فيما يتعلق بإيران".

وكشف ترامب، أنه "سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران".

وأكد أن "العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحا على الطاولة".

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن "الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران".

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر" أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي.