صحيفة: أمريكا تشن هجوما إلكترونيا على أجهزة إطلاق صواريخ إيرانية

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) شنت هجوما إلكترونيا ضد حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ، الخميس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإلكتروني على الأجهزة الإيرانية جاء بموافقة الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرح بأن واشنطن ستفرض عقوبات إضافة على إيران، مشيرا إلى أن طهران لن تستطيع أن تحصل على أسلحة نووية.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم السبت 22 يونيو/ حزيران: "إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا: "في ظل الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه معهم الرئيس السابق باراك أوباما، كان الإيرانيون على طريقهم لامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة".

وتابع: "التأكيدات الحالية غير مقبولة، سنفرض عقوبات إضافية واسعة على إيران، الاثنين المقبل، واتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تعطيل كل العقوبات على إيران".

وأضاف: "أتطلع لليوم، الذي تصبح فيه إيران أمة منتجة، وكلما اقترب حدوث ذلك كلما كان ذلك أفضل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم السبت، إن إيران اتخذت قرارا حكيما جدا بعدم إسقاط طائرة أمريكية كانت تقل 38 شخصا.