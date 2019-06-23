بومبيو: الولايات المتحدة تشدد عزلة إيران الاقتصادية حتى تخضع للمفاوضات

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتخاذ المزيد من التدابير الدبلوماسية ضد إيران لتشديد عزلتها، حتى تخضع للمفاوضات.

موسكو — سبوتنيك. وقال بومبيو: "عندما يقرر النظام الإيراني التخلي عن العنف وتلبية دبلوماسيتنا بالدبلوماسية، فهو يعرف كيفية الاتصال معنا. وحتى ذلك الحين، سنعزز عزلتنا الدبلوماسية وحملتنا للضغط الاقتصادي على هذا النظام".

وكان بومبيو قد هدد إيران باتخاذ المزيد من التدابير إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

وأضاف في بيان أن "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبيض الأموال ردت على رفض إيران المتعمد لمعالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب للضربات العسكرية المزمعة على أهداف إيرانية، وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان سيصبح "مستفزا جدا".