انهيار مبنى في كمبوديا يؤدي إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص

أعلنت السلطات الكمبودية عن ​انهيار مبنى​ قيد الإنشاء في مدينة سينهانوكفيل بجنوب غرب البلاد ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وجرح عشرات الأخرين.

ونقل موقع " بي بي سي " البريطاني أن الطوارئ في كمبوديا تواصل عمليات الانقاذ تحت الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين من خلال مساعدة الجيش الكمبودي.

وذكر الموقع أن المبنى الذي انهار صباح يوم أمس السبت كان مؤلفا من سبع طبقات ومكتظا بالعشرات من ​عمال البناء​ الذين كادوا يوشكون على الانتهاء من بنائه حين انهار فوقهم.

وقد اعتقلت السلطات أربعة أشخاص بينهم مالك المبنى وهو مواطن صيني والمسؤول عن الورشة، في إطار التحقيق في أسباب الكارثة.