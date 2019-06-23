قائد عسكري إيراني: الولايات المتحدة يجب أن تكون حذرة وأي حرب قد تخرج عن السيطرة

وأضاف رشيد "إن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة وهذا سيكون تهديدا لأمريكا وقواتها في المنطقة".
وتصاعد التوتر بين البلدين، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج في جنوب البلاد.
وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بأن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.
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