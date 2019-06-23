قائد عسكري إيراني: الولايات المتحدة يجب أن تكون حذرة وأي حرب قد تخرج عن السيطرة

أعلن القائد العسكري الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد أن على الولايات المتحدة الأمريكية التصرف بمسؤولية للحفاظ على حياة أفراد قواتها عن طريق تجنب السلوك الخاطئ في المنطقة.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء " فارس " قال رشيد "إيران تخوض حاليا مواجهة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار، وكذلك لتثبيت قدرتها الإقليمية في مواجهة التحالف الأمريكي والصهيوني السعودي".

وأضاف رشيد "إن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة وهذا سيكون تهديدا لأمريكا وقواتها في المنطقة".

وتصاعد التوتر بين البلدين، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بأن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.