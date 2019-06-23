بولتون: لا يمكن لإيران مطلقا أن يكون لديها أسلحة نووية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن بلاده لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الاثنين المقبل.

القدس- سبوتنيك وذكر بولتون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي (…) ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".

وأضاف بولتون "لا إيران ولا أي دولة يمكنها فهم صبر الولايات المتحدة على أنه ضعف. لا يمكن لإيران أبدا أن يكون لديها أسلحة نووي".

وتابع مستشار الأمن القومي "نتوقع أن العقوبات الجديدة التي ذكرها الرئيس ترامب سوف يعلن عنه يوم الاثنين المقبل، فترقبوا".

كما أعرب بولتون عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا "نقدر قيادة نتنياهو وصداقته أيضا وهو يمثل شريكا دائما للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع "أنا أرحب بفرصة تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وخلق حوارات استراتيجية بيننا".

وأضاف بولتون "العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية اتخذت مستوى بعيدا جدا بفضل القيادة المشتركة للبلدين".