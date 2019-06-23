نتنياهو: إيران تبني إمبراطورية وتدشن القواعد في سوريا وتنقل السلاح لحزب الله

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

القدس، سبوتنيك. ورحب نتنياهو بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمرار العقوبات المفروضة ضد إيران.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد:

إيران مصرة على مزيد من العمليات العدائية في المنطقة… وبفضل العقوبات الأمريكية، فإن إيران تواجه ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة.. وأنا مسرور بإعلان الرئيس ترامب بأن العقوبات سوف تستمر وتزداد.

ברקע המתיחות במפרץ: נתניהו ובולטון בהצהרה משותפת טרם פגישתם • לכל הפרטים >> https://t.co/gJJI2545o8



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/fZJ85hB9CK — חדשות 13 (@newsisrael13) June 23, 2019

وتابع نتنياهو أن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

ونقلت القناة العبرية الـ"13" على لسان نتنياهو: زعم مؤيدو الاتفاق النووي مع إيران أنها ستبدأ في بناء وتقوية نفسها من الداخل، ولكنها تبني إمبراطورية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن إيران تبني إمبراطورية إرهابية ضخمة، وتقوم بتدشين قواعد عسكرية في سوريا وتنقل السلاح لحزب الله.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "תומכי הסכם הגרעין עם איראן טענו שהיא תחל לבנות ולחזק את עצמה מבפנים — ובמקום, היא בונה אימפריה. היא מפיצה טרור, בונה בסיסים בסוריה ועושה מאמצים להעברת נשק מתוחכם לחזבאללה". את הדברים אמר בהצהרה משותפת עם ג'ון בולטון, היועץ האמריקני לביטחון לאומי • צפו pic.twitter.com/n2jNGrs5Xa — חדשות 13 (@newsisrael13) June 23, 2019

فيما أعرب بولتون عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا:

نقدر قيادة نتنياهو وصداقته أيضا، وهو يمثل شريكا دائما للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بولتون "أنا أرحب بفرصة تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وخلق حوارات استراتيجية بيننا".

وأضاف بولتون:

العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية اتخذت مستوى بعيدا جدا بفضل القيادة المشتركة للبلدين.