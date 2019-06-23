دبلوماسي إيراني: طهران تقلص التزامات الاتفاق النووي بعد أسبوعين

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، اليوم الأحد، أن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق.

طهران- سبوتنيك وذكر خرازي، خلال استقباله مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم".

كما أكد الدبلوماسي الإيراني أن بلاده لن تتراجع عن هذا القرار.

وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية: "مساعد وزير خارجية بريطانيا موريسون طرح بعض الأمور المكررة عن المشاكل التي تحيط بالتعاون بين الشركات الأوروبية والإيرانية".

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من شهر مايو، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين هامتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.