ردا على هجوم سابق... تحذيرات أمريكية من هجوم إلكتروني إيراني

قال موقع إلكتروني عبري إن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الحيطة والحذر تخوفا من هجمات إيرانية إلكترونية.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، ظهر اليوم، أن الإدارة الأمريكية تتخوف من هجوم إيراني إلكتروني ردا على الهجوم الأمريكي الإلكتروني الذي شنته وزارة الدفاع (البنتاغون) ضد حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ، الخميس الماضي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد كتبت، أمس السبت، أن الهجوم الإلكتروني على الأجهزة الإيرانية، جاء بموافقة الرئيس، دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرح بأن واشنطن ستفرض عقوبات إضافة على إيران، مشيرا إلى أن طهران لن تستطيع أن تحصل على أسلحة نووية.

وكتب ترامب على "تويتر"، أمس السبت، 22 يونيو/ حزيران: "إيران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا:

في ظل الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه معهم الرئيس السابق باراك أوباما، كان الإيرانيون على طريقهم لامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة.

وتابع: "التأكيدات الحالية غير مقبولة، سنفرض عقوبات إضافية واسعة على إيران، الاثنين المقبل، واتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تعطيل كل العقوبات على إيران".

وأضاف ترامب:

أتطلع لليوم، الذي تصبح فيه إيران أمة منتجة، وكلما اقترب حدوث ذلك كلما كان ذلك أفضل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم السبت، إن إيران اتخذت قرارا حكيما جدا بعدم إسقاط طائرة أمريكية كانت تقل 38 شخصا.