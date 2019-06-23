ظريف: الفريق "ب" كان يريد استراج ترامب لحرب مع إيران والحكمة أنقذت الموقف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أدلة عديدة تشير إلى أن "الفريق ب " كان يريد استدراج ترامب إلى حرب مع إيران ولكن الحكمة أنقذت الموقف.