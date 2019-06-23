الزعيم الكوري يعبر عن امتنانه للرئيس ترامب وشجاعته المميزة

رد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشكل إيجابي اليوم الأحد على خطاب أرسله له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوضح بأنه سيراجع مضامين الخطاب بجدية تامة.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن وسائل إعلام كورية اليوم الأحد أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبر عن ارتياحه من خطاب أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح بأنه سيراجع مضامين الخطاب بجدية تامة.

ونقلت الوكالة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل خطابا إلى الزعيم الكوري، ووصف الزعيم كيم الخطاب بعد قراءته بأنه يحتوي على مضامين جيدة معبرا عن سعادته به.

وقال كيم أيضا إنه ممتن لقرار الرئيس ترامب السياسي وشجاعته المميزة، وإنه سينظر في المضامين الجديرة بالاهتمام بكل العناية، حسب ما ذكرته الوكالة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف الشهر الماضي نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أونغ، بأنه "ذكي جدا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يأمل في أن يوافق الزعيم الكوري الشمالي على إخلاء البلاد من الأسلحة النووية.

وأضاف: "نريد السلام والاستقرار. ولا نزال نؤمن بأن الرئيس كيم جونغ أون سيغتنم الفرصة لتحويل بلاده من خلال عملية نزع السلاح النووي، هذا البلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية وأخرى هائلة".

كما ذكر الرئيس الأمريكي أيضا أنه سعيد جدا بتطورات الأوضاع حول كوريا الشمالية.

وتابع: "أعتقد أن كيم جونغ أون يأمل في إنشاء دولة ذات قدرة اقتصادية كبيرة. وهو، مثلي، مقتنع بأن كوريا الشمالية لديها إمكانيات اقتصادية هائلة. كما أنه يعلم أن هذا الرخاء الاقتصادي للبلاد لن يتحقق بالأسلحة النووية أبدا. بل قد تحدث الأشياء السيئة فقط. وهو يعلم ذلك. هو إنسان ذكي جدا. وأنا سعيد حدا بكيفية تطورات الأوضاع خول كوريا الشمالية".