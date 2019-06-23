ترامب ينفي إرسال تحذير إلى طهران

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التقارير التي وعمت أنه بعث برسالة إلى طهران يحذر فيها من هجوم أمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات لشبكة "إن بي سي"، "لم أرسل هذه الرسالة"، مضيفا "أنا لا أبحث عن الحرب".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين إيرانيين، أول أمس الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر عمان، للتحذير من هجوم وشيك.

ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وتابعت: "إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه".

كما ذكرت الوكالة أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.