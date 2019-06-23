ترامب يتحدث عن صفقة جديدة مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن أي صفقة نووية جديدة مع إيران قد تكون ثنائية أو متعددة الأطراف مع إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وردا على سؤال لشبكة" إن بي سي"، حول إذا ما كنت روسيا والصين سيكونا أطرافا في الاتفاق المزمع، قال ترامب "لا أهتم بما هو شكل الاتفاق إذا كان ثنائيا أو متعدد الأطراف، المهم أن نصل إلى نتيجة، بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا".

وحسب "رويترز" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحطة (إن.بي.سي نيوز) اليوم الأحد إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقا.

وقالت مصادر إيرانية لـ"رويترز" إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وقال ترامب لبرنامج "واجه الصحافة" على (إن.بي.سي) "لم أبعث بهذه الرسالة"، مضيفا "لا أسعى للحرب".

وردا على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية… لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي. ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما".